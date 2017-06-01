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radulova

Наталья Радулова

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Мэрилин Монро, 1962.
фб
radulova
June 1st, 12:28


Эти фотографии будто сделаны сейчас, для ее Инстаграма, со специальным фильтром. Трудно представить, что все это снималось в теплый день на берегу океана 55 лет назад. Здесь Мэрилин 36 лет, до ее смерти осталось всего несколько месяцев. Хрупкий, несчастный ребенок, изображающий сексуальную развратницу - это дикое сочетание в ней и привлекало.























24 comments :
( 24 comments Leave a comment )
  • 1
liubovmilich
2017-06-01 09:39 am (UTC)
круто...

спасибище,
такие фото!

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..!..

v_por_ot
2017-06-01 10:25 am (UTC)
НАТАЛЬЯ ...РАДУЛОВА (!) похожа жешь на ММ, ёлк...<...>...ЮмМА?!:dD
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livejournal
2017-06-01 10:27 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-06-01 10:27 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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margo_kitanova
2017-06-01 10:41 am (UTC)
Да, круто, спасибо!
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veronika_saron
2017-06-01 11:11 am (UTC)
Не люблю эту фотосессию, нос красный -- замерзла, усталое лицо, усталое декольте. Пахнет осенью, Мерилин невесела...
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lukumych
2017-06-01 02:18 pm (UTC)

Мерилин невесела...
Мерилин навеселе...

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zebreng
2017-06-01 11:17 am (UTC)
Она фантастически прекрасна
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lukumych
2017-06-01 02:21 pm (UTC)

Упс...
Это где же?..
Тонна макияжа. Бухая. Обычная тёлка. Причем малообразованная.
В глазах явно нет даже проблеска интеллекта.

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kote_xornet
2017-06-01 11:18 am (UTC)
36 лет - хрупкий несчастный ребёнок ? Это печально.
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zabeyxuev
2017-06-01 11:32 am (UTC)

Я вот тоже не смог увидеть реьенка. Да и хрупкости толком тоже.
Но мало ли у близких знакомых алкоголички другое мнение

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fr0005
2017-06-01 11:38 am (UTC)
Складывается ощущение, что появления Инстраграмма никто никого никогда не фотографировал.
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melissa28rus
2017-06-01 11:52 am (UTC)
Мой идеал женской красоты...
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bulbul_ogly
2017-06-01 12:16 pm (UTC)
Блядища же была с безразмерными амбициями, какой там несчастный ребенок. Ну и доеблась до закономерного результата. А как актриса - вообще ноль, "виктория боня".
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ratiborr_rus
2017-06-01 12:33 pm (UTC)
Странный стандарт красоты был.
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zabeyxuev
2017-06-01 03:09 pm (UTC)

Не скажите. Гораздо, скажем, симпатичнее советских довоенных большелобых звезд (если по лицу).
А так - нормальные широкие бедра, в меру грудь и неанериксичная худоба. Спецом под воспроизводство

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mnogoznay
2017-06-01 01:16 pm (UTC)
Сильно накрашенная и ресницы приклеенные, видно.
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rubiscor
2017-06-01 01:34 pm (UTC)
Она очень ранимая ... Это видят и чувствуют чуткие неравнодушные люди. За маской самой красивой женщины - грусть, доверчивость, острое желание любви и ласки, защиты. То, что ее хотели все и всегда - актёры, писатели, спортсмены, президенты , обычные мужчины - говорило о ее детских и подростковых комплексах отличницы , неуверенности в себе, ей хотелось всем нравиться. Когда уверен в себе - нравиться всем нет никакого желания. Представляю , как это одновременно ей было и нужно , и одновременно от этой липкости было тяжело. Все воспринимали ее как игрушку , а хотелось быть

А комедийная актриса она очень хорошая.
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thobaut_100
2017-06-01 02:47 pm (UTC)
Просто красота!
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world_jewellery
2017-06-01 03:01 pm (UTC)
удивительное сочетание простоты и свободы и мировой гармонии))
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Мэрилин Монро, 1962

afonya007
2017-06-01 03:06 pm (UTC)
а чё свежих нет?
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( 24 comments Leave a comment )
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