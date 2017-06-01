Эти фотографии будто сделаны сейчас, для ее Инстаграма, со специальным фильтром. Трудно представить, что все это снималось в теплый день на берегу океана 55 лет назад. Здесь Мэрилин 36 лет, до ее смерти осталось всего несколько месяцев. Хрупкий, несчастный ребенок, изображающий сексуальную развратницу - это дикое сочетание в ней и привлекало.
radulova
Наталья Радулова
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- Мэрилин Монро, 1962.
Эти фотографии будто сделаны сейчас, для ее Инстаграма, со специальным фильтром. Трудно представить, что все это снималось в теплый день на берегу океана 55 лет назад. Здесь Мэрилин 36 лет, до ее смерти осталось всего несколько месяцев. Хрупкий, несчастный ребенок, изображающий сексуальную развратницу - это дикое сочетание в ней и привлекало.
спасибище,
такие фото!
...
http://www.mhealth.ru/life/career/byvsh
..!..
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Мерилин невесела...
Мерилин навеселе...
Упс...
Это где же?..
Тонна макияжа. Бухая. Обычная тёлка. Причем малообразованная.
В глазах явно нет даже проблеска интеллекта.
Я вот тоже не смог увидеть реьенка. Да и хрупкости толком тоже.
Но мало ли у близких знакомых алкоголички другое мнение
Адекват.
Не скажите. Гораздо, скажем, симпатичнее советских довоенных большелобых звезд (если по лицу).
А так - нормальные широкие бедра, в меру грудь и неанериксичная худоба. Спецом под воспроизводство
А комедийная актриса она очень хорошая.
Мэрилин Монро, 1962