Мэрилин Монро, 1962.

Эти фотографии будто сделаны сейчас, для ее Инстаграма, со специальным фильтром. Трудно представить, что все это снималось в теплый день на берегу океана 55 лет назад. Здесь Мэрилин 36 лет, до ее смерти осталось всего несколько месяцев. Хрупкий, несчастный ребенок, изображающий сексуальную развратницу - это дикое сочетание в ней и привлекало.